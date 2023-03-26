Влюбленная пара выпала с пятого этажа на Лесном проспекте

Вечером 12 июня во дворе дома 59/4 по Лесному проспекту в Санкт-Петербурге произошло трагическое происшествие. Из окна лестничного пролета пятого этажа выпали двое — 46-летняя женщина и ее 41-летний сожитель.
По данным агентства "Оперативное прикрытие", оба проживали в этом доме. Женщину доставили в Елизаветинскую больницу, где она скончалась примерно через час после падения. Мужчина находится в реанимации Мариинской больницы в тяжелом состоянии.
Известно, что мужчина ранее дважды судим за кражи. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее Piter.TV сообщал, что в Мурино задержан подозреваемый в разбойном нападении на прохожего.
Фото: Piter.TV
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