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Пропавший при обрушении СКК рабочий — это 29-летний житель Петрозаводска Матвей Кучеров

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По словам сотрудников, он был привязан к строительной люльке тросом.

В пятницу, 31 января, во время демонтажа аварийной крыши СКК "Петербургский" обрушилось здании. На верху находилось четыре рабочих. Стало известно имя одного из пропавших в завалах. Об этом сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

По данным СМИ, в руинах пропал 29-летний житель Петрозаводска Матвей Кучеров.  По словам инсайдеров, молодой человек был привязан к строительной люльке тросом. Ранее Piter.TV сообщал, что его коллега спасся. 

В настоящее время на развалинах рухнувшего во время демонтажа крыши СКК на проспекте Юрия Гагарина продолжается работа спасательных служб.

Ранее мы показали, как рухнула крыша СКК "Петербургский".

Видео:Piter.TV

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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