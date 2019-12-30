Пропавший при обрушении СКК рабочий — это 29-летний житель Петрозаводска Матвей Кучеров

В пятницу, 31 января, во время демонтажа аварийной крыши СКК "Петербургский" обрушилось здании. На верху находилось четыре рабочих. Стало известно имя одного из пропавших в завалах. Об этом сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.
По данным СМИ, в руинах пропал 29-летний житель Петрозаводска Матвей Кучеров. По словам инсайдеров, молодой человек был привязан к строительной люльке тросом. Ранее Piter.TV сообщал, что его коллега спасся.
В настоящее время на развалинах рухнувшего во время демонтажа крыши СКК на проспекте Юрия Гагарина продолжается работа спасательных служб.
Ранее мы показали, как рухнула крыша СКК "Петербургский".
Видео:Piter.TV
Обсуждение ( 0 )