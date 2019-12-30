Спасатели обследуют руины обрушившегося СКК "Петербургский"

Полицейcкие заявили корреспонденту Piter.TV, что жертв пока нет.

Корреспонденты Piter.TV передают, что спасатели экстренно обследуют руины обрушившегося СКК "Петербургский". По предварительным данным, под завалами могут находиться рабочие.

На кадрах видно, что спасатели находятся прямо в эпицентре рухнувшего исторического здания. Официальные ведомства пока воздерживаются от однозначных комментариев касательно пострадавших.

"К СКК приехала опер группа ГУ МЧС и пожарные с серьезной техникой", —отмечает корреспондент Piter.TV

Ранее появилась информация, что во время обрушения крыши СКК "Петербургский" могли пострадать рабочие. На записи видео, которая оказалась в распоряжении редакции Piter.TV, видно, как один из рабочих бежит к люльке, но не успевает в нее запрыгнуть.

Напомним, что буквально через пару минут после начала работ крыша СКК неожиданно рухнула. Момент обрушения засняли корреспонденты Piter.TV.

Ранее мы сообщали о том, что эксперт объяснил снос уникальной крыши СКК

Видео и фото:Piter.TV