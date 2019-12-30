Во время обрушения СКК одному из рабочих удалось спастись

Его напарник, предположительно, погиб.

В пятницу, 31 января, стало известно о том, что в Московском районе начался снос аварийной крыши СКК "Петербургский". Буквально через пару минут после начала работ крыша исторического здания неожиданно рухнула. Корреспонденты Piter.TV сообщают, что во время обрушения одному из монтажников удалось спастись.

Однако, его напарник, предположительно, погиб. Мужчине, который не успел добежать до люльки предположительно 29 лет. На развалинах рухнувшего во время демонтажа крыши СКК на проспекте Юрия Гагарина продолжается работа спасательных служб.

Корреспонденты Piter.TV передают, что спасатели экстренно обследуют руины обрушившегося СКК "Петербургский". По предварительным данным, под завалами могут находиться рабочие.

Ранее мы сообщали о том, что крыша СКК "Петербургский" неожиданно рухнула.

Видео:фонтанка