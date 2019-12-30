В Петербурге начался снос аварийной крыши СКК

На месте работают четыре крана.

В пятницу, 31 января, стало известно о том, что в Московском районе начался снос аварийной крыши СКК "Петербургский". Корреспонденты Piter.TV прислали кадры с места событий.

Ранее редакции Piter.TV стало известно о результатах экспертизы, выполненной группой специалистов во главе с Алексеем Шашкиным по вопросу состояния СКК "Петербургский". Напомним, что специалисты выяснили, что крыша здания безнадежно испорчена и признана аварийной. Дело в том, что поверх старых рулонов гидроизоляции укладывались новые, в результате чего крыша стала слоистой и прогнила.

В настоящий момент крышу СКК "Петербургский" демонтируют сразу четыре крана. Специалистам предстоит перерезать 112 вант, которые крепят крышу к железобетонному кольцу. Отмечается, что барельефы и скульптуры входной группы СКК сохранят.

Ранее мы сообщали о том, что эксперт объяснил возможный снос уникальной крыши СКК.

Фото:Piter.TV