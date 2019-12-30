Под обломками СКК найдено тело пропавшего при обвале рабочего

Мужчина был мастером-газорезчиком.

Под завалами обрушившейся при демонтаже крыши СКК на проспекте Юрия Гагарина обнаружили тело рабочего. Погибшего 29-летнего Матвея Кучерова нашли спустя два часа после обвала 80% здания.

Отмечается, что мужчина работал на объекте мастером-газорезчиком. По предварительным данным, рабочий был пристегнут к строительной люльке страховочным тросом, но веревку перерезали обрушившиеся конструкции. Второй рабочий, находящийся в люльке, остался жив. Кроме того, сообщается, что четверо других членов бригады, по-видимому находившихся внутри здания в момент работ, также остались живы.

Видео, фото: Piter.TV