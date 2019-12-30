К обвалившемуся СКК выехали поисково-спасательные отряды

Дополнительные силы присоединятся к поиску рабочего под завалами.

В пятницу, 31 января, около 15.00 в СКК на проспекте Юрия Гагарина рухнула демонтируемая крыша. По словам пресс-службы МЧС, в обломки превратилось 80% конструкций стен и кровли, приблизительная площадь обрушения – 25-28 тысяч квадратных метров.

Под завалами СКК мог остаться один рабочий – мужчина не успел забраться в строительную люльку, когда крыша комплекса начала разрушаться. Рабочего ищут под обломками. На месте работает уже 80 спасателей, также к СКК выехали добровольные поисково-спасательные отряды "Отклик" и "Экстремум" и кинологи с собаками.

Видео: Piter.TV