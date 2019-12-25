Родители потеряли ребенка во время прогулки в лесу в Приозерском районе

Одиннадцатилетний мальчик потерялся потерялся возле базы отдыха в Мичуринском.

17 июня сразу несколько поисковых отрядов, спасателей и дежурных групп приняли участие в поисках пропавшего в Ленинградской области ребенка. 11-летний мальчик потерялся в лесу возле базы отдыха "Спартак" в Мичуринском Приозерского района. Предположительно, он приехал с родителями на базу отдыха и отстал во время прогулки, не имея при себе средств мобильной связи.

Об исчезновении бдительный отец сообщил около 17 часов вечера. Поиски продолжались около восьми часов и увенчались успехом. Ребенок был найден, его здоровью ничто не угрожает.

Ранее МЧС предупредило об опасностях посещения леса в условиях аномальной жары, которая может установиться в Ленобласти в конце недели.

Фото: Pixabay