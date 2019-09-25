За прошлую неделю для 16 жителей Ленобласти выезд на природу закончился смертью

С 5 по 11 июля в лесах и водоемах области спасти удалось лишь шестерых человек.

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась статистикой вызовов, экстремальных ситуаций и чрезвычайных происшествий на водоемах и в лесах региона с 5 по 11 июля. В связи с установившейся жаркой погодой увеличилось количество выезжающих за город - на отдых или для занятий спортом. Пропорционально возросло и число трагических происшествий.

Всего спасателей вызывали на помощь 50 раз, включая 1 эпизод с извлечением пострадавших в ДТП, 26 поисково-спасательных операций на воде, 6 поисково-спасательных операций в лесу. По итогам недели спасатели сообщили о шести спасенных, пяти пропавших без вести и шестнадцати погибших.

Одним из последних оказался мужчина, утонувший накануне в Коркинском озере.

В субботу, 10 июля, в водоеме рядом с метро "Озерки" утонул петербуржец.

Фото: ВКонтакте/Аварийно-спасательная служба ЛО