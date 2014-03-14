Аварийно-спасательная служба Ленобласти подвела итоги прошедшей недели

Количество обращений в экстренные службы заметно снизилось.

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области опубликовала статистику вызовов за период с 19 по 25 июля. Итоги недели спасатели подвели на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте.

За обозначенный период подразделения службы в различных районах вызывали 31 раз, что существенно ниже показателей позапрошлой недели, когда вызовов было 57.

Из числа поисково-спасательных операций восемь проводились на водных объектах и две - в лесу. Трижды спасатели оправлялись на помощь при ДТП. Пятеро человек были спасены в ходе предпринятых операций, трое погибли, и еще трое продолжают числиться пропавшими.

При этом число пропавших в лесах и погибших на водоемах в текущем году оказывается в десятки раз меньше, чем в прошлом.

Фото: ВКонтакте/Аварийно-спасательная служба ЛО