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Аварийно-спасательная служба Ленобласти подвела итоги прошедшей недели
Сегодня, 20:01
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Аварийно-спасательная служба Ленобласти подвела итоги прошедшей недели

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Количество обращений в экстренные службы заметно снизилось.

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области опубликовала статистику вызовов за период с 19 по 25 июля. Итоги недели спасатели подвели на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте.

За обозначенный период подразделения службы в различных районах вызывали 31 раз, что существенно ниже показателей позапрошлой недели, когда вызовов было 57.

Из числа поисково-спасательных операций восемь проводились на водных объектах и две - в лесу. Трижды спасатели оправлялись на помощь при ДТП. Пятеро человек были спасены в ходе предпринятых операций, трое погибли, и еще трое продолжают числиться пропавшими. 

При этом число пропавших в лесах и погибших на водоемах в текущем году оказывается в десятки раз меньше, чем в прошлом

Фото: ВКонтакте/Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: аварийно-спасательная служба ло, дтп и чп в ленобласти, поисково-спасательные отряды, потерялись в лесу, спасательные операции на воде, утонули в водоемах
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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