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На теплоходе в Ленобласти помогли женщине с подозрением на инсульт
Сегодня, 8:18
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На теплоходе в Ленобласти помогли женщине с подозрением на инсульт

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Операция по эвакуации состоялась на акватории Ладожского озера.

Сегодня спасателям поискового отряда из Приозерска пришлось экстренно прийти на помощь женщине, путешествовавшей на теплоходе вблизи острова Коневец. У пассажирки были признаки инсульта, сообщили представители аварийно-спасательной службы Ленинградской области в своем Telegram-канале.

Операция по эвакуации состоялась на акватории Ладожского озера.

Благодаря оперативным действиям специалистов пострадавшая была быстро доставлена медикам скорой помощи.

Ранее мы сообщили о том, что в реку в районе деревни Извоз упал автомобиль.  В службу 28 мая поступила заявка с информацией о том, что в реке Вруде в районе деревни Извоз находится автомобиль, который необходимо извлечь из водоема.  К машине закрепили стропы, и краном был осуществлен ее подъем. Далее спасатели поставили авто на колеса и оттащили на обочину. Данных о пострадавших нет. 

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: аварийно-спасательная служба ло, ленобласть
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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