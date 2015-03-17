На теплоходе в Ленобласти помогли женщине с подозрением на инсульт

Операция по эвакуации состоялась на акватории Ладожского озера.

Сегодня спасателям поискового отряда из Приозерска пришлось экстренно прийти на помощь женщине, путешествовавшей на теплоходе вблизи острова Коневец. У пассажирки были признаки инсульта, сообщили представители аварийно-спасательной службы Ленинградской области в своем Telegram-канале.

Операция по эвакуации состоялась на акватории Ладожского озера.

Благодаря оперативным действиям специалистов пострадавшая была быстро доставлена медикам скорой помощи.

Ранее мы сообщили о том, что в реку в районе деревни Извоз упал автомобиль. В службу 28 мая поступила заявка с информацией о том, что в реке Вруде в районе деревни Извоз находится автомобиль, который необходимо извлечь из водоема. К машине закрепили стропы, и краном был осуществлен ее подъем. Далее спасатели поставили авто на колеса и оттащили на обочину. Данных о пострадавших нет.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО