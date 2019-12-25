В реку в районе деревни Извоз упал автомобиль

В Волосовском районе спасатели оказали помощь, рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.
В службу 28 мая поступила заявка с информацией о том, что в реке Вруде в районе деревни Извоз находится автомобиль, который необходимо извлечь из водоема.
К машине закрепили стропы, и краном был осуществлен ее подъем. Далее спасатели поставили авто на колеса и оттащили на обочину. Данных о пострадавших нет.
Ранее мы сообщили о том, что в Приозерском районе бетономешалка упала в реку Странницу. ДТП произошло на 55-м километре трассы "Пески — Сосново — Подгорье". Водитель по неизвестной причине не справился с управлением и совершил наезд на ограждение. Мужчина скончался на месте.
Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти
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