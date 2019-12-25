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В реку в районе деревни Извоз упал автомобиль
Сегодня, 8:15
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В реку в районе деревни Извоз упал автомобиль

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К машине закрепили стропы, и краном был осуществлен ее подъем.

В Волосовском районе спасатели оказали помощь, рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти. 

В службу 28 мая поступила заявка с информацией о том, что в реке Вруде в районе деревни Извоз находится автомобиль, который необходимо извлечь из водоема. 

К машине закрепили стропы, и краном был осуществлен ее подъем. Далее спасатели поставили авто на колеса и оттащили на обочину. Данных о пострадавших нет. 

Ранее мы сообщили о том, что в Приозерском районе бетономешалка упала в реку Странницу. ДТП произошло на 55-м километре трассы "Пески — Сосново — Подгорье". Водитель по неизвестной причине не справился с управлением и совершил наезд на ограждение. Мужчина скончался на месте. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

Теги: вруда, извоз
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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