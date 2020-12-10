В Приозерском районе бетономешалка упала в реку. Водитель погиб

ДТП произошло на 55-м километре трассы "Пески — Сосново — Подгорье".

Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии в Приозерском районе, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Утром 27 мая на 55-м километре трассы "Пески — Сосново — Подгорье" водитель бетономешалки по неизвестной причине не справился с управлением, совершил наезд на ограждение, после чего автомобиль упал с моста в реку Странницу.

Мужчина скончался сразу, его личность сейчас устанавливается. На месте ДТП работал личный состав 143-й пожарной части ГКУ "Леноблпожспас".

Ранее мы рассказывали о том, что стали известны подробности задержания пьяного водителя с оружием в авто в Приморском районе Петербурга. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Фото: пресс-служба ГКУ "Леноблпожспас"