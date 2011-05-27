Стали известны подробности задержания пьяного водителя с оружием в авто в Приморском районе

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Стали известны подробности задержания нетрезвого водителя с оружием в машине в Приморском районе Петербурга. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ, рассказали в tg-канале "Дорожный инспектор".

В полицию 27 мая поступили заявки о молодом человеке, угрожавшем пистолетом автомобилистам. Злоумышленника 2003 года рождения из Ленобласти поймали на Комендантском проспекте.

В салоне также находился пьяный пассажир 1987 года рождения, а еще были травматический пистолет, два ножа, 12 патронов. На водителя составлены административные материалы по ст. 12.26, ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ, в отношении пассажира завели дело по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

Ранее на Piter.TV: в ходе конфликта на Ключевой таксист угрожал автомобилисту травматом.

Фото: Telegram / Дорожный инспектор