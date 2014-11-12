В ходе конфликта на Ключевой таксист угрожал автомобилисту травматом

В результате на иномарке потерпевшего осталась царапина.

Полицейские Калининского района разыскивают водителя такси, который напал на автомобилиста в ходе ссоры. Об этом пишет Neva.Today.

По информации источника, 25 мая в отдел поступило сообщение от мужчины. По словам заявителя, у него произошел конфликт с таксистом на Ключевой улице. Незнакомец за рулем машины Kia Rio бросил в авто неустановленный предмет из-за медленной езды. В результате на иномарке потерпевшего осталась царапина. Позже неадекват направился к нему, угрожая травматическим пистолетом "Оса".

Таксист скрылся с места происшествия. По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: Piter.TV