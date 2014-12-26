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На Комендантском задержали пьяного водителя с оружием и боеприпасами в машине
Сегодня, 12:28
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На Комендантском задержали пьяного водителя с оружием и боеприпасами в машине

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На месте работают следователи, все обстоятельства выясняются.

В Приморском районе Петербурга задержали нетрезвого водителя. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Информация о синем автомобиле Kia Sportage с номерами Ленобласти поступила полицейским утром 27 мая. Иномарку остановили между домами 58 и 60 по Комендантскому проспекту. За рулем оказался пьяный мужчина. 

Кроме того, при осмотре транспортного средства обнаружили пистолет и патроны. На месте работают следователи, все обстоятельства выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что неизвестные повредили окно квартиры на проспекте Науки. В стеклопакете зафиксировали несквозные отверстия диаметром 4 миллиметра, характерные для пневматических пулек. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Фото: Piter.TV 

Теги: комендантский проспект, оружие
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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