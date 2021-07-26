Число пропавших в лесах Петербурга и Ленобласти резко упало из-за жары

Из-за засухи в лесах почти нет грибов и ягод.

С начала лета в лесах Петербурга и Ленобласти пропало 123 человека. Эксперты утверждают, эта цифра – рекордно низкая. Только за июль прошлого года в лесах пропали 547 человек. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказали в пресс-службе регионального Объединения добровольных спасателей "Экстремум".

В этом году многие перестали ходить в лес из-за жары. Из-за засухи в лесах почти нет грибов и ягод. Также многие граждане проводили свой отдых на берегу водоемов.

Июль 2021 года пока показывает минимальное число пропавших в лесах за последние несколько лет – 67 человек.

Около 10 дней назад служебная собака по кличке Есения отыскала пропавшего ребенка в Петербурге.

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