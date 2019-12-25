Служебная собака по кличке Есения отыскала пропавшего ребенка в Петербурге

Мальчик 12 лет ушел гулять и не вернулся.

В ночь на четверг, 15 июля, в полицию Московского района пришла 40-летняя женщина и сообщила, что ее 12-летний сын не вернулся домой с прогулки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

В СНТ "Элекроаппарат" прибыли сотрудники полиции и привлекли к поиску ребенка кинологов. Овчарка по кличке Есения чуть больше часа искала мальчика по запаху одежду и взяла след, который вел к бытовке на одном из участков того же СНТ. Ребенок спал. Позже выяснилось, что долго играя, мальчик увлекся и решил переночевать в открытом вагончике. Пропавшего малыша вернули родителям целым и невредимым.

Ранее мы писали, что под Петербургом пропал 13-летний мальчик.

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