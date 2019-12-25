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За прошлую неделю на водоемах Ленобласти было проведено 29 спасательных операций
Сегодня, 13:41
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За прошлую неделю на водоемах Ленобласти было проведено 29 спасательных операций

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Спасатели Ленинградской области подвели итоги прошедшей недели.

На минувшей неделе, с 12 по 18 июля 2021 года Аварийно-спасательная служба Ленинградской области отправляла свои поисково-спасательные подразделения на вызова в различных районах региона 57 раз. Недельные итоги служба подвела в своей официальной группе в социальной сети ВКонтакте. 

Дважды спасателей привлекали к аварийно-спасательным работам при дорожно-транспортных происшествиях. 
29 раз поисково-спасательные отряды организовывали операции на водных объектах. 
Трижды разворачивались поисковые работы в лесах. 
В общем счете было спасено семеро человек, двое до сих пор значатся пропавшими без вести, 13 человек найдены погибшими. 

Халатность чиновников местных администраций, способствовавшая гибели людей в некоторых случаях, стала причиной для возбуждения уголовного дела Следственным комитетом. 

Фото: Pexels и ВКонтакте/Аварийно-спасательная служба ЛО

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Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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