За прошлую неделю на водоемах Ленобласти было проведено 29 спасательных операций

Спасатели Ленинградской области подвели итоги прошедшей недели.

На минувшей неделе, с 12 по 18 июля 2021 года Аварийно-спасательная служба Ленинградской области отправляла свои поисково-спасательные подразделения на вызова в различных районах региона 57 раз. Недельные итоги служба подвела в своей официальной группе в социальной сети ВКонтакте.

Дважды спасателей привлекали к аварийно-спасательным работам при дорожно-транспортных происшествиях.

29 раз поисково-спасательные отряды организовывали операции на водных объектах.

Трижды разворачивались поисковые работы в лесах.

В общем счете было спасено семеро человек, двое до сих пор значатся пропавшими без вести, 13 человек найдены погибшими.

Халатность чиновников местных администраций, способствовавшая гибели людей в некоторых случаях, стала причиной для возбуждения уголовного дела Следственным комитетом.

Фото: Pexels и ВКонтакте/Аварийно-спасательная служба ЛО