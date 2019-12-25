Следственный комитет возбудил уголовные дела против халатных чиновников, не обеспечивших безопасность граждан на водных объектах

За лето на водоемах Ленобласти погибли более 60 человек.

С начала лета в Ленинградской области утонули более 60 человек, как минимум 8 из которых были несовершеннолетними. Эти цифры приводит региональный Следственный комитет, уточняя, что большинство трагических происшествий произошли в местах, не предназначенных для купания. Гибель детей в воде стала основанием для возбуждения восьми уголовных дел по ч.1 ст.109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности.

В двух случаях следственные органы обвинили в массовых утоплениях граждан местные власти: по ч. 3 ст. 293 УК РФ, халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц, были возбуждены уголовные дела после гибели шестерых человек в карьере "Пульман" Ломоносовского района и на водных объектах Вырицкого городского поселения Гатчинского района. Ответчиками по делу будут проходить должностные лица из администрации Пениковского сельского поселения Ломоносовского района и администрации Вырицкого городского поселения Гатчинского района.

По мнению следователей, чиновники и управленцы на местах не приняли достаточного количества мер по обеспечению безопасности, не информировали граждан о запрете купания в данных местах и не привлекали отдыхающих к административной ответственности.

Накануне очередных аномально жарких выходных власти Ленобласти предупредили об усилении контроля за соблюдением правил безопасности при отдыхе на воде и в лесах региона.