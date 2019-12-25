Власти Ленобласти анонсировали усиленные меры безопасности в местах отдыха на природе

Перед очередными аномально жаркими выходными отдыхающих Ленобласти предупредили о штрафах за нарушение режима пожароопасности.

Перед выходными днями, выпадающими на 17 и 18 июля, власти Ленинградской области предупредили жителей региона об усилении контроля за соблюдением требований режима пожароопасности и дополнительных мерах, которые будут применяться по отношению к нарушителям. Сообщение об этом приводит пресс-служба Правительства Ленинградской области со ссылкой на вице-губернатора по безопасности Михаила Ильина.

По словам чиновника, основанием для подобных мер стала растущая в жаркую погоду популярность отдыха на природе, особенно возле водоёмов, и, соответственно, увеличивающаяся угроза природной среде со стороны петербуржцев и ленинградцев, игнорирующих требования МЧС и комитета по природным ресурсам. С 17 июля в излюбленных местах отдыха жителей столицы и региона будут дежурить сотрудники местных администраций, спасатели, пожарные и добровольческие дружины. Помимо штрафов обещают выписывать протоколы об административных правонарушениях и заставлять компенсировать нанесённый природе ущерб.

Ранее глава Соснового Бора после проверочного рейда по местам отдыха предложил увеличить штрафы за разведение костров и использовать квадрокоптер для наблюдения за пляжами.

Фото: пресс-служба Правительства Ленинградской области