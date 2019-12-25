Глава Сосновоборского городского округа выступил с идеей увеличения штрафов за разведение костров в лесу и на пляжах

В Ленобласти на прошлой неделе выявлены массовые случаи нарушения правил пожарной безопасности в лесу и на пляжах.

На прошлой неделе в связи с установлением жаркой погоды и повышением класса пожароопасности в Ленинградской области проводились проверочные рейды для контроля за соблюдением правил пожарной безопасности. Патрули зафиксировали множественные нарушения, связанные, в основном, с разведением костров отдыхающими в лесной зоне, на пляжах и парках.

В Сосновом Бору на проверки вышли сотрудники МВД, представители отдела надзорной деятельности МЧС и местной администрации. Местом проведения инспекции стал пляж в природном парке Липово, где отдыхают не только местные жители, но и приезжие со всей области и Петербурга. В случае особо грубых нарушений правил пожарной безопасности составлялись протоколы об административном правонарушении, большинству отдыхающих делались замечания и указания потушить костры. Однако после вынесенного предупреждения костры часто разводились вновь.

Как сообщает издание "Маяк", глава Сосновоборского городского округа Михаил Воронков предложил увеличить штрафы за разведение костров как минимум вдвое - сейчас их размер равен 2000 рублей для физических лиц. Для контроля за нарушителями пожароопасного режима глава города предложил задействовать квадрокоптер.

Период со дня схода снега и до установления осенней погоды считается пожароопасным. В это время разведение костра в лесу дозволяется только на специально оборудованных площадках. Региональные власти могут вводить особый противопожарный режим и запрещать не только разжигать костры, но и посещать леса.

Именно такой режим сейчас действует в Ленобласти.

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