На развалинах рухнувшего СКК работают 68 спасателей

Под завалами ищут одного рабочего. Мужчина оказался под обломками рухнувшего во время демонтажа крыши СКК.

На развалинах рухнувшего во время демонтажа крыши СКК на проспекте Юрия Гагарина продолжается работа спасательных служб.

По словам начальника пресс-службы городской МЧС Андрея Литовки, на развалинах трудятся 68 спасателей и 18 единиц техники. Под завалами спортивно-концертного комплекса, сообщили в МЧС, может находиться один человек. На кадрах видео заметно, как рабочий не успевает запрыгнуть в строительную люльку и падает вниз вместе с обломками СКК.

Площадь обрушившегося здания еще устанавливается.

Видео: Piter.TV