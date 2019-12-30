На развалинах рухнувшего СКК работают 68 спасателей

На развалинах рухнувшего во время демонтажа крыши СКК на проспекте Юрия Гагарина продолжается работа спасательных служб.
По словам начальника пресс-службы городской МЧС Андрея Литовки, на развалинах трудятся 68 спасателей и 18 единиц техники. Под завалами спортивно-концертного комплекса, сообщили в МЧС, может находиться один человек. На кадрах видео заметно, как рабочий не успевает запрыгнуть в строительную люльку и падает вниз вместе с обломками СКК.
Площадь обрушившегося здания еще устанавливается.
Видео: Piter.TV
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