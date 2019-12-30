Подрядчик демонтажа кровли СКК отрицает причастность к обрушению

Компания заявила, что должна была заниматься лишь демонтажем самого комплекса, а не крыши.

Гендиректор компании "СК Прайд", которая работала в качестве подрядчика на демонтаже рухнувшего СКК, Антон Шевченко отрицает причастность организации к обрушению. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на самого Шевченко.

Глава "СК Прайд" заявил, что компания не должна была разбирать аварийную кровлю, а только демонтировать комплекс. Шевченко сказал, что на объект рабочие должны были "выйти позже". Однако концессионер проекта ООО "СКА Арена" упомянул "СК Прайд" как подрядчика именно работ на аварийной кровле. Отмечалось, что строители этой организации будут работать по всему периметру СКК с четырьмя кранами.

Видео: Piter.TV