Piter TV детально показывает руины СКК после обрушения

Крыша здания обрушилась днем 31 января во время демонтажа.

Piter TV публикует кадры с коптера СКК уже после обрушения части крыши. МЧС оценило площадь обрушения в 25-28 тысяч квадратных метров. На видео рабочие уже разбирают завалы, под которыми позже нашли тело одного рабочего.

Ранее мы писали, что в СКК обрушилось 80% конструкций стен и крыши.

В январе текущего года правительство города и ООО "СКА-Арена" заключили концессионное соглашение по проекту реконструкции и эксплуатации СКК "Петербургский". По проекту, к чемпионата мира по хоккею 2023 года на месте СКК будет создана современная ледовая арена вместимостью 20 тысяч зрителей, а на прилегающей территории — тематический спортивный парк.

Фото, видео: Piter TV