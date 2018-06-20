В Петербурге прошла акция "Народный щит Муринского парка"

Местные жители хотят не допустить застройку парка.

В воскресенье, 28 апреля в Петербурге на территории Муринского парка проходит флешмоб "Народный щит Муринского парка". Местные жители собрались на участке 1,8 га, чтобы не допустить застройку парка.

Отметим, что в этом месте планируется построить большой спорткомплекс. Участники флешмоба выходят без плакатов и лозунгов. Люди хотят взявшись за руки заслонить Муринский парк "живым щитом". Видео с места акции поделился мобильный корреспондент Piter.tv.

На место прибыли и представители власти. Среди них депутат Госдумы Владимир Бортко и депутат ЗакСа Михаил Амосов. На данный момент они общаются с участниками акции. Бортко призывал граждан отправлять интересующие вопросы на электронную почту, решать проблему совместными усилиями. Михаил Амосов говорил о том, что неоднократно вставал на защиту парка, но попытки не увенчались успехом.

Активисты, в свою очередь, не теряются. Они задают все интересующие вопросы на прямую и продолжают отстаивать парк. В целом мероприятие проходит спокойно.

Видео: Piter.tv