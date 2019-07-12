Петербуржцы под дождем провели народный сход против застройки Муринского парка

Горожане заявили, что продолжат "давление" на причастных к вырубке деревьев в парке.

В пятницу, 12 июля, горожане вышли на второй народный сход против застройки Муринского парка. Видео с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.TV.

На этом месте планируется построить большой спорткомплекс.

Появилась информация, что все приостановлено на две недели (речь о стройке). Не знаю, что будет дальше, но надо продолжать давление на все органы власти заявили петербуржцы

Первый сход против застройки состоялся во вторник, 9 июля. Около мирного собрания дежурили полицейские. Как таковых пикетов среди местных жителей не было, поэтому о задержанных никакой информации не поступало. Буквально через несколько дней, 11 июля, горожане прислали Piter.TV видеозапись, где видно, что в парке начали вырубать деревья. Активисты рассказали, что в ближайшее время Муринский парк лишится 171 дерева.

Напомним, что сегодня трое вице-губернаторов Петербурга получили выговор за нарушение порядка при реализации проекта благоустройства Муринского парка. Глава города заявил, что будет жестко требовать от Эдуарда Батанова, Николая Бондаренко и Николая Линченко соблюдения порядка согласования подобных проектов с петербуржцами. Отметим, что после замечания от властей города вырубка деревьев в парке прекратилась.

Ранее мы сообщали о том, что Южно-Приморский парк отчистили от незаконных кафе.

Фото и видео:Piter.TV