Южно-приморский парк отчистили от незаконных кафе

Сотрудники комитета по контролю за имуществом ликвидировали три объекта.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга полностью зачистили Южно-Приморский парк от незаконных кафе. Всего обнаружили и ликвидировали три объекта, сообщил пресс-центр городской администрации.

Во вторник, 9 июля ликвидировали кафе на участке в 250 кв. метров. Оно было рассчитано на 200 мест.

В среду, 10 июля убрали шатер с прилегающей летней верандой, также на 250 кв. метров. Кроме того, в заведении шла незаконная продажа алкоголя, о чем сообщили в компетентные органы правопорядка. В момент сноса постройки подъехали 15 мужчин, которые начали мешать законным действиям чиновников. Они также оскорбляли сотрудников комитета и угрожали их семьям. Одного из представителей ведомства облили бензином и угрожали поджечь. В результате агрессивного поведения группы лиц, на место событий выехал наряд полиции. Они составили протокол в отношении буйных граждан.

Наконец, в четверг 11 июля у кафе с лицензией на размещение обнаружили самовольную пристройку в 45 кв. метров, которую демонтировали.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что активисты законсервировали заброшенный дом на Херсонской улице.

Фото: пресс-центр городской администрации