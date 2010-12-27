Активисты законсервировали заброшенный дом на Херсонской улице

Окна первого этажа забили листами фанеры.

В среду, 10 июля активисты из движения "Центральный район за комфортную среду обитания" законсервировали заброшенный дом на Херсонской улице Петербурга. Четверо мужчин забили листами фанеры все окна первого этажа, сообщил пресс-центр общества.

На данный момент здание находится не только в собственности государства, но и в плачевном состоянии. С тех пор, как в 2016 году его покинула "Почта России", в доме периодически селятся бездомные.

В 2017 году дом на Херсонской хотели снести – постройку 1868 года признали "советским" зданием конца семидесятых. Тогда активистам удалось предотвратить демонтаж.

Несмотря на то, что у здания разрушен фасад, аварийным его так и не признали.

По проекту архитектора И.И. Буланова, дом был украшен лепниной. После капремонта, который провели уже после Октябрьской революции, облик здания изменился.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Российском государственном архиве литературы и искусства произошел пожар. На кадрах видно, как из окон здания валит густой дым.

Фото: Центральный район за комфортную среду обитания / ВКонтакте