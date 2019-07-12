Видео из Москвы: В Российском государственном архиве литературы и искусства произошел пожар

В сети опубликовано видео с места ЧП. На этих кадрах видно, как из окон здания валит густой дым.

Сегодня днем, 12 юля, В Москве в здании, где располагается Российский государственный архив литературы и искусства, произошел пожар.

Сообщается, что сигнал о возгорании по адресу: город Москва, улица Выборгская дом 3, корпус 1 поступил на диспетчерский пульт службы спасения в 13 часов 23 минуты. Приехавшие на место спасатели установили, что на 4 этаже 5 этажного здания горит бумажная продукция на площади 10 квадратных метров. Сотрудники были эвакуированы из здания до приезда спасателей.

В 14 часов 55 минут пожар был локализован. Есть информация, что в данном помещении производился ремонт с целью повышения противопожарной безопасности (деревянные стеллажи менялись на металлические). Спустя два часа после ухода рабочих, начался пожар. Самые ценные документы Российского государственного архива литературы искусства находятся в другом здании.

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