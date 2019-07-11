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Момент взрыва и начало пожара на ТЭЦ в Мытищах попал на видео

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Момент взрыва попал в объектив камеры видеонаблюдения и появился в сети.

Сегодня Piter.TV рассказывал первые подробности о масштабном пожаре на территории ТЭЦ-27 в подмосковных Матыщих, а также публиковал видео с места происшествия.

По словам очевидцев, пламя поднималось на высоту около 50 метров. В МЧС подтвердили, что на территории Северной ТЭЦ-27 в Мытищах произошел пожар на станции высокого давления. Для ликвидации возгорания задействовались дополнительные силы из Москвы, а также авиация.

На данный момент пожар локализован. Пострадали 11 человек, у них небольшие ожоги и отравление продуктами горения. Госпитализация не потребовалась. 

Сейчас телеграмм - канал "112" опубликовал видео с камер видеонаблюдения, на котором виден взрыв и начала пожара.

Видео: 112

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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