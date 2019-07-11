  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:52
659
MShaffter
Код вставки плеера

В Мытищах загорелась ТЭЦ-27. Есть пострадавшие

0 0

В сети появилось видео с места крупного пожара в Подмосковье.

Сегодня утром, 11 июля, в Мытищах на территории ТЭЦ-27 произошел пожар.

Очевидцы сообщают, что пламя высотой в несколько десятков метров поднимается вверх на ТЭЦ-27. По некоторым данным высота огненного факела около 50 метров. Сейчас на место ЧП выехали сотрудники МЧС и другие оперативные службы.

 Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял под личный контроль ситуацию с возгоранием на территории Северной ТЭЦ в Мытищах. 

В МЧС подтвердили, что на территории Северной ТЭЦ-27 в Мытищах произошел пожар на станции высокого давления. Для ликвидации возгорания задействуются дополнительные силы из Москвы, а также готовится авиация. Есть угроза, что огонь может перекинуться на близрасположенное здание общежития. 

Сейчас (на 12.40 по мск.) известно, что пострадали по разным данным от 5 до 8 человек. Их состояние не уточняется.

Фото: ВК, ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК

Видео: ВК ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК, Instagram/lativ2k19

Теги: новости подмосковья, новости россии, пожар, пожар мытищи, пожар тэц, рпроисшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии