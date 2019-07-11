В Мытищах загорелась ТЭЦ-27. Есть пострадавшие

В сети появилось видео с места крупного пожара в Подмосковье.

Сегодня утром, 11 июля, в Мытищах на территории ТЭЦ-27 произошел пожар.

Очевидцы сообщают, что пламя высотой в несколько десятков метров поднимается вверх на ТЭЦ-27. По некоторым данным высота огненного факела около 50 метров. Сейчас на место ЧП выехали сотрудники МЧС и другие оперативные службы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял под личный контроль ситуацию с возгоранием на территории Северной ТЭЦ в Мытищах.

В МЧС подтвердили, что на территории Северной ТЭЦ-27 в Мытищах произошел пожар на станции высокого давления. Для ликвидации возгорания задействуются дополнительные силы из Москвы, а также готовится авиация. Есть угроза, что огонь может перекинуться на близрасположенное здание общежития.

Сейчас (на 12.40 по мск.) известно, что пострадали по разным данным от 5 до 8 человек. Их состояние не уточняется.

Фото: ВК, ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК

Видео: ВК ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК, Instagram/lativ2k19