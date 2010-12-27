Хозяин летнего кафе в Южно-Приморском парке едва не поджег сотрудников ККИ

Нарушитель позвал на помощь крупных ребят, но оперативники оказались сильнее.

Специалисты ККИ могли пострадать при выполнении обязанностей утром 9 июля. В этот день сотрудники Комитета направились в Южно-Приморский парк, чтобы демонтировать нелегально установленное летнее кафе. Чиновники заметили, что заведение расположилось на территории, которая относится в городской собственности. Однако, договор аренды на участок по проспекту Добролюбова, около 27 дома, предприниматель не подписывал.

В пресс-службе ККИ рассказали, что в момент сноса постройки подъехали 15 мужчин, которые начали мешать законным действиям чиновников. Они также оскорбляли сотрудников комитета и угрожали их семьям. Одного из представителей ведомства облили бензином и угрожали поджечь.

В результате агрессивного поведения группы лиц, на место событий выехал наряд полиции. Они составили протокол в отношении буйных граждан. Летнюю постройку снесли. Чиновники вынесли из помещения более 40 столов и 188 стульев.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Крестовском острове снесли незаконное летнее кафе.

Фото: пресс-служба ККИ