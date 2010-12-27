На Крестовском острове снесли незаконное летнее кафе

В среду, 3 июля комитет по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) демонтировал летнее кафе, которое владелец незаконно разместил у Фигурного озера в Приморском парке Победы. На участке распологались натяжной шатер, деревянный павильон-кухня, столики со стульями, лежаки и биотуалеты. Об этом сообщил пресс-центр городской администрации.
Участок был отдан в аренду ООО "Альфа плюс", но в декабре 2018 года договор с ним был расторгнут. До ликвидации кафе территорию около 200 метров владелец занимал незаконно. Предупреждение о необходимости добровольного освобождения местности он проигнорировал.
Кроме того, сотрудники комитета выяснили, что в кафе не было кассового аппарата и уголка потребителя, а также незаконно осуществлялась продажа алкоголя. Эту информацию они передали в компетентные органы.
Теперь владельца кафе могут привлечь к административной ответственности по статье о самовольной установке и перемещении элемента благоустройства.
Ранее Piter.TV сообщал о том, что с проспекта Народного Ополчения выселили подпольную мечеть.
Фото: пресс-центр городской администрации
Обсуждение ( 1 )
Опять пиарятся, а в городе бардак!
ККИ не работает, а только фигню в рекламных целях в СМИ выставляет!
Незаконная торговля, с размещением нестационарных торговых объектов, осуществляется повсеместно на ннеразграниченных территориях и землях, принадлежащих СПб! Но никто никого не штрафует.
А беспредел продолжается с прямого попустительства Андрейки.
А если посмотреть автостоянки, то незаконных много, но некоторые просто не трогают!!! Догадайтесь с чьего попустительства ....
Абсолютно бесполезная организация, работающая в определённых интересах...
И.о. губернатора стоит обратить внимание!