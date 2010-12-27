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На Крестовском острове снесли незаконное летнее кафе
Сегодня, 14:02
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Cherepanov

На Крестовском острове снесли незаконное летнее кафе

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Его владелец проигнорировал предупреждение о добровольном освобождении местности.

В среду, 3 июля комитет по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) демонтировал летнее кафе, которое владелец незаконно разместил у Фигурного озера в Приморском парке Победы. На участке распологались натяжной шатер, деревянный павильон-кухня, столики со стульями, лежаки и биотуалеты. Об этом сообщил пресс-центр городской администрации.

Участок был отдан в аренду ООО "Альфа плюс", но в декабре 2018 года договор с ним был расторгнут. До ликвидации кафе территорию около 200 метров владелец занимал незаконно. Предупреждение о необходимости добровольного освобождения местности он проигнорировал.

Кроме того, сотрудники комитета выяснили, что в кафе не было кассового аппарата и уголка потребителя, а также незаконно осуществлялась продажа алкоголя. Эту информацию они передали в компетентные органы.

Теперь владельца кафе могут привлечь к административной ответственности по статье о самовольной установке и перемещении элемента благоустройства.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что с проспекта Народного Ополчения выселили подпольную мечеть.

Фото: пресс-центр городской администрации

Теги: кафе, кки, крестовский остров, парк победы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 15:16

Опять пиарятся, а в городе бардак!

ККИ не работает, а только фигню в рекламных целях в СМИ выставляет!

Незаконная торговля, с размещением нестационарных торговых объектов, осуществляется повсеместно на ннеразграниченных территориях и землях, принадлежащих СПб! Но никто никого не штрафует.

А беспредел продолжается с прямого попустительства Андрейки.

А если посмотреть автостоянки, то незаконных много, но некоторые просто не трогают!!! Догадайтесь с чьего попустительства ....

Абсолютно бесполезная организация, работающая в определённых интересах...

И.о. губернатора стоит обратить внимание!

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