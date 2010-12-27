На Крестовском острове снесли незаконное летнее кафе

Его владелец проигнорировал предупреждение о добровольном освобождении местности.

В среду, 3 июля комитет по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) демонтировал летнее кафе, которое владелец незаконно разместил у Фигурного озера в Приморском парке Победы. На участке распологались натяжной шатер, деревянный павильон-кухня, столики со стульями, лежаки и биотуалеты. Об этом сообщил пресс-центр городской администрации.

Участок был отдан в аренду ООО "Альфа плюс", но в декабре 2018 года договор с ним был расторгнут. До ликвидации кафе территорию около 200 метров владелец занимал незаконно. Предупреждение о необходимости добровольного освобождения местности он проигнорировал.

Кроме того, сотрудники комитета выяснили, что в кафе не было кассового аппарата и уголка потребителя, а также незаконно осуществлялась продажа алкоголя. Эту информацию они передали в компетентные органы.

Теперь владельца кафе могут привлечь к административной ответственности по статье о самовольной установке и перемещении элемента благоустройства.

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Фото: пресс-центр городской администрации