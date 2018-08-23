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С проспекта Народного Ополчения выселили подпольную мечеть
Сегодня, 16:53
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Cherepanov

С проспекта Народного Ополчения выселили подпольную мечеть

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Договор на аренду расторгли в середине июня, но помещение так и не освободили.

В подвале дома на проспекте Народного Ополчения, 213 ликвидировали незаконно использовавшееся молитвенное помещение. Договор на аренду расторгли в середине июня, но здание так и не освободили. Сотрудникам комитета по контролю за имуществом пришлось выселять помещение, сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

Оказалось, что в религиозном зале прошел ряд перепланировок. Помещение было устроено для проведения молитв: присутствовали ковры, религиозные книги и прочая атрибутика.

Выселение прошло при содействии представителей правоохранительных органов.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что собственникам домов в Адмиралтейском районе на протяжении 2,5 лет начисляли неверную плату за отопление.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга

Теги: выселение, имущество, мечеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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