Собственникам домов в Адмиралтейском районе на протяжении 2,5 лет начисляли неверную плату за отопление

Пострадавшими стали жители пяти домов, расположенных по 11-й и 12-й Красноармейским улицам.

В рамках проверки Прокуратура Санкт-Петербурга выявила, что жильцам нескольких многоквартирных домов в Адмиралтейском районе на протяжении 2,5 лет начисляли неверную плату за отопление. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры РФ.

Пострадавшими стали жители пяти домов, расположенных по 11-й и 12- Красноармейским улицам. Сотрудники правоохранительных органов потребовали от Жилкомсервиса №1 Адмиралтейского района провести перерасчет платы за отопление. Сотрудник, который допустил ошибку в расчетах платы за жилищно-коммунальную услугу, отстранен от должности. Причина в неверных расчетах раскрылась в неверных подсчетах метража жилых и нежилых помещений.

Генеральный директор Жилкомсервиса №1 получил представление от сотрудников правоохранительных органов. После его рассмотрения в ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство" направили информацию, которая была необходима для перерасчета.

Фото: teplosten24.ru