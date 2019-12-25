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Из реки Пряжки достали нетрезвого петербуржца
Сегодня, 13:02
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Из реки Пряжки достали нетрезвого петербуржца

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В больницу мужчина попал с переохлаждением.

В Петербурге из реки Пряжки достали нетрезвого местного жителя. Мужчину госпитализировали, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Пострадавшего выловили утром 23 июня на углу набережной и Дровяного переулка. На вид ему порядка 50 лет. В больницу горожанин попал с переохлаждением. 

Личность купальщика устанавливается, а во всех обстоятельствах случившегося разбираются полицейские Адмиралтейского района. 

Ранее мы рассказывали о том, что в реке Лидь в Ленобласти найдено тело автомобилиста. Мужчина не справился с управлением машины.

Фото: Piter.TV 

Теги: адмиралтейский район, река пряжка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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