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В реке Лидь в Ленобласти найдено тело автомобилиста
Сегодня, 8:56
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В реке Лидь в Ленобласти найдено тело автомобилиста

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На водоеме до 16 июня проводились поисковые работы.

В Бокситогорском районе завершены поисковые работы. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти. 

Отмечается, что 8 июня мужчина не справился с управлением машины и съехал в реку Лидь в одноименной деревне. На водоеме до 16 июня проводились поисковые работы. 

Накануне вечером спасатели Новой Ладоги обнаружили тело погибшего. Оно было доставлено на берег и передано полицейским. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Приозерске на берегу Вуоксы нашли тело неизвестного мужчины. Предварительно, он выпал из лодки. Проводятся необходимые мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

Теги: река лидь, тело мужчины
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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