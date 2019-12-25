В реке Лидь в Ленобласти найдено тело автомобилиста

На водоеме до 16 июня проводились поисковые работы.

В Бокситогорском районе завершены поисковые работы. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

Отмечается, что 8 июня мужчина не справился с управлением машины и съехал в реку Лидь в одноименной деревне. На водоеме до 16 июня проводились поисковые работы.

Накануне вечером спасатели Новой Ладоги обнаружили тело погибшего. Оно было доставлено на берег и передано полицейским.

Ранее мы рассказывали о том, что в Приозерске на берегу Вуоксы нашли тело неизвестного мужчины. Предварительно, он выпал из лодки. Проводятся необходимые мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти