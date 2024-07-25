В Приозерске на берегу Вуоксы нашли тело неизвестного мужчины

Предварительно, мужчина выпал из лодки.

В Приозерском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины, найденного на берегу реки Вуокса. Следственным отделом по Приозерску проводится доследственная проверка по факту утопления неизвестного мужчины, рассказали в СК по Ленобласти.

По данным следствия, 13 июня 2025 года на берегу Вуоксы у дома по Центральной улице 1-го поселка Приозерска обнаружено тело неизвестного мужчины на вид 60-65 лет, который накануне, находясь в лодке, выпал за борт. Добраться до берега мужчина не смог. Предварительная причина смерти – утопление в воде.

Проводятся необходимые проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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Фото: unsplash (Cecília Schwartz)