В мусорном контейнере на Ветеранов нашли труп мужчины

Признаков насильственной смерти не выявлено.

В мусорном контейнере в Кировском районе Петербурга обнаружили тело мужчины. Его личность устанавливается.

По данным АН "Оперативное прикрытие", 2 июня жительница дома по проспекту Ветеранов выносила мусор. Там она нашла труп и позвонила в скорую помощь. Врачи не смогли помочь: мужчина был мертв. На вид ему 55-60 лет, одет в черные куртку и кофту.

Тело направлено в морг для установления причины гибели. Признаков насильственной смерти не выявлено. Видеонаблюдения на месте нет.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец напал с ножом на женщину на пляже в Приморском районе, она погибла в больнице. Проводится проверка, все обстоятельства выясняются.

Фото: Piter.TV