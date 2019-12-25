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Мужчина с инвалидностью подозревается в убийстве сожительницы на 11-й Красноармейской
Сегодня, 8:26
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Мужчина с инвалидностью подозревается в убийстве сожительницы на 11-й Красноармейской

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На месте нашли тело 58-летней женщины.

В Адмиралтейском районе Петербурга глухонемой мужчина с инвалидностью подозревается в убийстве сожительницы. 

По данным АН "Оперативное прикрытие", житель коммунальной квартиры в доме на 11-й Красноармейской улице 18 июня заявил в полицию о том, что его соседка лежит без сознания, а рядом кровь. На месте правоохранители обнаружили тело 58-летней женщины. У нее зафиксировали гематому возле левого глаза. 

Полицейские задержали 54-летнего сожителя погибшей, он доставлен в отдел и помещен в камеру. Труп направили в морг для установления причины смерти. 

Ранее мы рассказывали о том, что пьяная женщина ударила ножом возлюбленного во Фрунзенском районе. 

Фото: Piter.TV 

Теги: адмиралтейский район, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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