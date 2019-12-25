Мужчина с инвалидностью подозревается в убийстве сожительницы на 11-й Красноармейской

В Адмиралтейском районе Петербурга глухонемой мужчина с инвалидностью подозревается в убийстве сожительницы.
По данным АН "Оперативное прикрытие", житель коммунальной квартиры в доме на 11-й Красноармейской улице 18 июня заявил в полицию о том, что его соседка лежит без сознания, а рядом кровь. На месте правоохранители обнаружили тело 58-летней женщины. У нее зафиксировали гематому возле левого глаза.
Полицейские задержали 54-летнего сожителя погибшей, он доставлен в отдел и помещен в камеру. Труп направили в морг для установления причины смерти.
Ранее мы рассказывали о том, что пьяная женщина ударила ножом возлюбленного во Фрунзенском районе.
Фото: Piter.TV
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