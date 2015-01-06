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У блокадницы с 11-й Красноармейской улицы мошенники похитили 600 тыс. рублей
Сегодня, 14:48
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У блокадницы с 11-й Красноармейской улицы мошенники похитили 600 тыс. рублей

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Потерпевшей 26 мая позвонили якобы из районной администрации и заявили о том, что ей полагается медаль как ребенку блокады.

Полицейские разыскивают мошенников, которые обманули блокадницу из Адмиралтейского района Петербурга. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

За пожилую женщину с инвалидностью вступилась бывшая соседка. Потерпевшей 26 мая позвонили якобы из районной администрации и заявили о том, что ей полагается медаль как ребенку блокады. Так злоумышленники и выманили у пенсионерки 600 тыс. рублей. Поскольку она не может самостоятельно передвигаться, деньги из квартиры на 11-й Красноармейской улице забрал курьер. 

По факту мошенничества проверку организовал 77-й отдел полиции. 

Ранее мы рассказывали о том, что задержан курьер мошенников, забравший у блокадницы из Калининского района более 1 млн рублей. Сбережения пенсионерки он не перевел на счета кураторов. Фигурант заключен под стражу. 

Фото: Piter.TV 

Теги: адмиралтейский район, мошенничество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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