У блокадницы с 11-й Красноармейской улицы мошенники похитили 600 тыс. рублей

Потерпевшей 26 мая позвонили якобы из районной администрации и заявили о том, что ей полагается медаль как ребенку блокады.

Полицейские разыскивают мошенников, которые обманули блокадницу из Адмиралтейского района Петербурга. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

За пожилую женщину с инвалидностью вступилась бывшая соседка. Потерпевшей 26 мая позвонили якобы из районной администрации и заявили о том, что ей полагается медаль как ребенку блокады. Так злоумышленники и выманили у пенсионерки 600 тыс. рублей. Поскольку она не может самостоятельно передвигаться, деньги из квартиры на 11-й Красноармейской улице забрал курьер.

По факту мошенничества проверку организовал 77-й отдел полиции.

Ранее мы рассказывали о том, что задержан курьер мошенников, забравший у блокадницы из Калининского района более 1 млн рублей. Сбережения пенсионерки он не перевел на счета кураторов. Фигурант заключен под стражу.

Фото: Piter.TV