Задержан курьер мошенников, забравший у блокадницы из Калининского района более 1 млн рублей

Мужчина уверяет, что не подозревал о противоправном характере своих действий.

В Петербурге полицейские Калининского района задержали курьера мошенников, обманувших блокадницу. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 27 мая.

К правоохранителям обратилась 90-летняя пенсионерка. По словам потерпевшей, ей звонил незнакомец и убедил в необходимости передать все сбережения для проверки на подлинность. Поскольку пожилая женщина слышала о подобных криминальных схемах, у нее возникли сомнения. Но после того, как собеседник оставил номер для обратной связи, блокадница поверила ему и отдала более 1 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Курьером оказался 30-летний местный житель, его поймали на Северном проспекте. Мужчина уверяет, что не подозревал о противоправном характере своих действий. Сбережения пенсионерки он не перевел на счета кураторов. Фигурант заключен под стражу.

В связи с этой историей хочу снова напомнить: если незнакомые люди начинают говорить о деньгах, сразу прекращайте разговор. В 99,9% случаев это аферисты, которые хотят получить ваши сбережения. Не давайте им ни единого шанса! Ирина Волк, официальный представитель МВД России

Ранее мы рассказывали о том, что пенсионерка и ее мать из Всеволожска лишились из-за мошенников 6 млн рублей.

Видео: Telegram / Ирина Волк