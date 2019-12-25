Депутаты попросили губернатора защитить Муринский парк от застройки

Строительство новой очереди парламентарии предложили перенести на Светлановский проспект.

Депутаты петербургского Законодательного Собрания согласовали запрос к к губернатору Александру Беглову на заседании 22 апреля. В обращении парламентарии просят защитить Муринский парк от застройки путем включения его в перечень зеленых насаждений города.

Большинством голосов идею поддержали. Губернатора спросят о сроках, установленных для компании "Анна Нова", разрабатывающей концепцию парка, и о возможности перенести строительство новой очереди спорткомплекса компании на Светлановский проспект. Перенос стройки позволит оставить зеленую территорию целой, к тому же, предлагаемый депутатами участок уже не связан договором аренды, заключенным ранее с застройщиком "Лидер".

В Петербурге цветущая сакура заставляет прохожих нарушать карантинные меры.

Фото: Муринский парк | Ручей | Калининский район / ВКонтакте