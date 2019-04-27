В Петербурге цветущая сакура заставляет прохожих нарушать карантинные меры

Красота цветов японского дерева притягивает петербуржцев в Сад дружбы.

В Петербурге зацвела сакура. Розовые цветы можно увидеть в нескольких местах города. По сообщениям жителей в соцсетях, это Ботанический сад Петра Великого, Китайский сад дружбы на Литейном, сад Смольного и Приморский парк Победы.

Одно из самых популярных мест — небольшой сад на Литейном проспекте. Сейчас посещение сада запрещено из-за карантина, однако это не мешает прохожим останавливаться и заходить за ограждение, чтобы сделать весенние фотографии.

Сад дружбы открыли в 2003 году, он стал подарком от Шанхая на трехсотлетие Петербурга. Сад представляет собой уменьшенную копию шанхайского Сада радости. Среди сосен, ив и яблонь здесь можно увидеть единственное дерево японской сакуры.



Также мы публиковали фото очевидец, обративших внимание на раньше времени расцветающую сакуру в Петербурге.

Видео: Piter.TV