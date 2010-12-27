В Петербурге рассмотрят причисление парка Малиновка к зеленым зонам

Соответствующую инициативу отправили в Законодательное собрание.

Парк Малиновка в Красногвардейском районе хотят причислить к территории зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). Соответствующую инициативу направили в Законодательное собрание Петербурга в понедельник, 19 августа. Об этом сообщил пресс-центр городской администрации.

В честь будущего прекращения споров о судьбе парка, в нем высадили новый клен. Также в Малиновке планируют установить скамейки и выпустить в пруд рыб. Что касается храма, из-за которого несколько лет назад начались споры, то его будут строить на участке, который устроит всех жителей Красногвардейского района.

Напомним, в 2013 году горожане узнали о возможном строительстве 67-метровой церкви в парке. Местные жители неоднократно оспаривали проект разными способами. Главным аргументом против строительства было то, что Малиновка – единственный большой парк в районе, которому грозит значительно сокращение площади, в случае постройки.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что петербургская активистка провела одиночный пикет в защиту парка Малиновка.

Фото: пресс-центр администрации Петербурга