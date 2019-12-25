В Кузнечном переулке отреставрируют дом Каншиных XIX века

Полное благоустройство восстановят до 30 апреля следующего года.

В Петербурге отреставрируют объект культурного наследия "Дом Каншиных". Ордер на установку строительных лесов выдала Государственная административно-техническая инспекция.

Здание в Кузнечном переулке, 2-4А, возвели в первой четверти XIX века. Лицевой фасад сохранился в первоначальном виде, дворовые флигели разобрали в 1861-1862 годах. На их месте построили новые корпуса.

Средняя часть главного фасада увенчана треугольным фронтоном, над окнами верхнего этажа в нишах размещены барельефы на мифологические темы. Сейчас дом нежилой. Полное благоустройство восстановят до 30 апреля следующего года.

Ранее мы рассказывали о том, что в Александровском парке отреставрируют мост со шлюзом.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга