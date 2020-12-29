В ЗакСе поддержали решение лишить сквер в Кузнечном переулке защитного статуса

Ранее в сквере планировали построить новое здание музея Достоевского.

В четверг, 21 января, чиновники Законодательного собрания предложили не включать в перечень зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) сквер в Кузнечном переулке, лишая таким образом сквер защитного статуса. Об этом сообщило издание ЗакС.ру.

Примечательно, что о необходимости включения сквера в перечень ЗНОП заговорили летом 2019 года, однако участок так и остался пригодным для застройки. На его месте планируют разместить новое здание для музея Достоевского. В конце прошлого года губернатор снова предложил наделить сквер в Кузнечном переулке статусом ЗНОП в рамках своих поправок в закон о зеленых насаждениях. Но перед вторым чтением (пройдет в феврале) сквер предложили исключить из списка. Лидер фракции "Справедливая Россия" Алексей Ковалев упрекнул губернатора в том, что он перекладывает ответственность за эту поправку на депутатов.

Депутатские поправки в закон о ЗНОП парламент примет до 22 января.

Ранее мы писали, что фонд "Петербург Достоевского" показал обновленный сквер возле музея писателя.

Фото: Piter.TV