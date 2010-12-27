Фонд "Петербург Достоевского" показал обновленный сквер возле музея писателя

Ожидается, что это место станет полноценным общественным пространством.

Фонд "Петербург Достоевского" опубликовал в социальных сетях фотографии нового проекта по благоустройству сквера возле музея Достоевского в Кузнечном переулке. Ожидается, что это место станет полноценным общественным пространством – голые стены замаскируют вертикальным озеленением, а во внутреннем дворе установят скамьи вместо парковки.

Кроме того, на фото показано, как будет выглядеть новый корпус музея Достоевского. Его концепцией занималось архитектурное бюро "Герасимов и партнеры". Стоимость проекта составляет около 650 млн рублей. Разрешение на строительство пока не выдано.

Ранее Петербург перейдет к трехлетнему циклу строительства соцобъектов.

Фото: Facebook / Фонд "Петербург Достоевского"