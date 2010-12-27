Петербург перейдет к трехлетнему циклу строительства соцобъектов

Таким образом объекты не будут "ложиться на полку".

Петербург готовится к тому, чтобы перейти на трехлетний цикл проектирования и строительства объектов социальной инфраструктуры. Такое заявление сделали представители Смольного после рабочего объезда Приморского района.

В администрации Петербурга отметили, что нельзя допускать ситуацию, когда проект ложится на полку. Таким образом город теряет время и деньги, а жители не могут дождаться объекта.

Власти подчеркнули, что в Приморском районе предстоит еще много работы, в том числе благоустройство остановок общественного транспорта, станций метро, магазинов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге сдали в аренду особняк Колобовых за рубль.

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